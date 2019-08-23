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Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги Англии

23 августа, 21:55

В Туманном Альбионе в эти выходные состоится центральный поединок всего еврофутбольного уикенда

"Ливерпуль" - на ходу

"Ливерпуль" - на ходу / Фото: AFP

На этих выходных в чемпионате Англии проходят матчи третьего тура. Среди них – и центральный поединок всего еврофутбольного уикенда: победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает финалиста Лиги Европы "Арсенал". После двух туров АПЛ только эти две команды обошлись без очковых потерь. Пришла пора одной из них, или сразу обеим, оступиться. Онлайн матча Ливерпуль – Арсенал смотрите в трансляции на нашем сайте.

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Чемпион Англии "Манчестер Сити" в 3-м туре АПЛ на выезде встретится с "Борнмутом". Напомним, участие в этом поединке украинца Александра Зинченко оказалось под вопросом – против "Тоттенхэма" в предыдущем туре Зинченко доигрывал с травмой. Однако сперва врачи "МанСити", а затем и Пеп Гвардиола подтвердили, что украинец – в порядке. Мол, там и повреждения не было – обычные судороги. Стало быть, Зинченко снова можно ждать на привычной позиции левого защитника "горожан".

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Отметим, что во втором туре АПЛ звезда "Манчестер Юнайтед" "подставил" Тайсона Фьюри. Во время просмотра матча "МЮ" с "Вулверхэмптоном" боксер поспорил с товарищем на пять долларов, что Погба отправит мяч в сетку с пенальти. Однако француз не забил, а британец проиграл пари.

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Чемпионат Англии по футболу, 3-3 тур

  • Пятница, 23 августа
  • 22:00 "Астон Вилла" - "Эвертон"
  • Суббота, 24 августа
  • 14:30 "Норвич Сити" - "Челси"
  • 17:00 "Брайтон" - "Саутгемптон"
  • 17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"
  • 17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Лестер"
  • 17:00 "Уотфорд" – "Вест Хэм"
  • 19:30 "Ливерпуль" – "Арсенал"
  • Воскресенье, 25 августа
  • 16:00 "Борнмут" - "Манчестер Сити"
  • 18:30 "Тоттенхэм" - "Ньюкасл"
  • 18:30 "Вулверхэмптон" – "Бернли"

Таблица чемпионата Англии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ22006-26
2 АРСЕНАЛ22003-16
3 МАНЧЕСТЕР СИТИ21107-24
4 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД21105-14
5 БРАЙТОН21104-14
6 ТОТТЕНХЭМ21105-34
7 БОРНМУТ21103-24
8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД21102-14
9 ЭВЕРТОН21101-04
10 БЕРНЛИ21014-23
11 НОРВИЧ21014-53
12 ЛЕСТЕР20201-12
13 ВУЛВЕРХЭМПТОН20201-12
14 КРИСТАЛ ПЭЛАС20110-11
15 ЧЕЛСИ20111-51
16 ВЕСТ ХЭМ20111-61
17 АСТОН ВИЛЛА20022-50
18 НЬЮКАСЛ20021-40
19 САУТГЕМПТОН20021-50
20 УОТФОРД20020-40

Смотрите обзор Суперкубка УЕФА-2019 "Ливерпуль" – "Челси":

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чемпионат Англии Ливерпуль Арсенал Лондон Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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