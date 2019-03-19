Зинченко потренировался с безногим мальчиком и назвал его героем

Болельщик из Казахстана мечтал встретится с Андреем Шевченко: это ему удалось во время открытой тренировки сборной Украины

Зинченко и Али. Фото: ФФУ

Зинченко потренировался с безногим мальчиком и назвал его героем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ea/5d9/5c90ea5d935ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ea/5d9/5c90ea5d935ac.jpg 2019-03-19T15:11:35+02:00 Футбол Болельщик из Казахстана мечтал встретится с Андреем Шевченко: это ему удалось во время открытой тренировки сборной Украины

В понедельник во время открытой тренировки национальной сборной Украины сбылась мечта мальчика из Казахстана Али Турганбекова, который давно мечтал встретиться с Андреем Шевченко. Он побывал на тренировке на "Олимпийском", поиграл в футбол с игроком "Манчестер Сити" Александром Зинченко и поговорил с наставником сборной Украины.

"ШЕВАаа! Друзья, это просто невероятные ощущения, звезды такой величины ведут себя со мной как-будто мы давно друзья, это просто огонь! Как говорят мои родители, самое важное – это человеческий фактор, теперь я понимаю, о чем это и что это такое. Вы осуществили мой чудесный сон в реальность! Спасибо!!! Пусть всегда и у всех сбываются чудесные мечты!", – написал Али в Instagram.

"Какие ощущения! Этот парень – мой герой", – написал в соцсети Александр Зинченко.

INSTAGRAM (@ali_amir_happy) on Mar 18, 2019 at 1:32pm PDT

"Вы подарили мне самое дорогое – минуты счастья и радости, яркие незабываемые впечатления. Спасибо большое за Ваше внимание! Я безумно рад! Мы классно поиграли, у вас отличная техника, я тоже так хочу", – написал Али про тренировку с Зинченко.



















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Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.