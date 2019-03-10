Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

Офсайдный гол "МанСити". Фото: AFP

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4bb/6b6/5c84bb6b6796d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4bb/6b6/5c84bb6b6796d.png 2019-03-10T09:26:15+02:00 Футбол Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

"Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии обыграл "Уотфорд" со счетом 3:1 и оторвался от "Ливерпуля" на 4 очка. Украинец Александр Зинченко отыграл за победителей все 90 минут. Но победа оказалась скандальной – хозяевам помог судья.

ОБЗОР МАТЧА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "УОТФОРД" – 3:1

Рахим Стерлинг открыл счет в матче на 46-й минуте после офсайда. В момент, когда Агуэро скинул ему мяч грудью, Стерлинг находился в положении вне игры. Интересно, что лайнсмен Эдриан Холмс зафиксировал офсайд, но главный арбитр Пол Тирни засомневался, что-то обсудил с помощником и таки засчитал гол.

"Не знаю, что там было с решением ассистента арбитра, но я молился, чтобы мяч засчитали. Да, нам немного повезло", – сказал Стерлинг, в итоге оформивший хет-трик за 13 минут и 12 секунд.

А вот коуч "МанСити" Пеп Гвардиола даже принялся извиняться: "В следующем сезоне введут VAR, и игра станет более справедливой. Извиняюсь, если был офсайд. Мы проголосовали за запуск VAR уже с начала нынешнего сезона, но другие клубы отказались".

Отметим, что гол престижа "Уотфорд" забил после ошибки Александра Зинченко, упустившего Деулофеу.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – УОТФОРД – 3:1

Стерлинг, 46, 50, Стерлинг, 59 - Деулофеу, 66

Все результаты, расписание 30 тура и таблицу чемпионата Англиисмотрите здесь.

Как сообщалось ранее, Гвардиола может променять Зинченко на Роналду: тренер летом, по данным СМИ, уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус".

Также сообщалось, что на команду Александра Зинченко завели дело по обвинению в финансовых махинациях.

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