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Зинченко признан лучшим игроком финала Кубка английской лиги

Сегодня, 21:46

Украинскому футболисту "МанСити" поставили самую высокую оценку за победный матч с "Челси"

Фото: AFP
Зинченко признан лучшим игроком финала Кубка английской лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2f3/a01/5c72f3a019aef.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2f3/a01/5c72f3a019aef.png Футбол Украинскому футболисту "МанСити" поставили самую высокую оценку за победный матч с "Челси"

Авторитетный портал Whoscored признал украинца Александра Зинченко лучшим игроком финального матча Кубка английской лиги, завершившегося победой его "МанСити" над "Челси" в серии послематчевых пенальти. 0:0 – в основное время, 4:3 – в серии 11-метровых.

От аналитиков Whoscored Зинченко, отыгравший все 120 минут, получил оценку 8,3 – самая высокая в матче среди футболистов обеих команд. Вслед за ним у "МанСити" расположились Отаменди (7,8) и Сильва (7,7).

Как мы сообщали, сегодня у футболистов Украины появился первый выигранный в 2019 году трофей. Александр Зинченко вместе с "МанСити" обыграл в финале Кубка английской лиги соперника "Динамо" по 1/8 ЛЕ "Челси". Основное время поединка на "Уэмбли" завершилось вничью 0:0. А в серии пенальти удачнее были игроки "МанСити" – 4:3.

Александр Зинченко, отыгравший все 120 минут на позиции левого защитника, к "точке" во время серии пенальти не подходил. Тем не менее его вклад в эту победу "МанСити" велик.

Напомним, ранее Александр Зинченко дал основания считать, что у него роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. Было опубликовано их фото на теннисном столе.

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Тег Александр Зинченко

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