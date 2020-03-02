Зинченко оригинально прокомментировал матч, который поставил его в один ряд с Шевченко

По словам украинца, его партнеры по "МанСити" задумались о переименовании Кубка лиги в Кубок Браво

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметил игру голкипера своей команды Клаудио Браво в победном финале Кубка английской лиги с бирмингемской "Астон Виллой" (2:1). Напомним, "МанСити" выиграл этот турнир в третий раз подряд, а Зинченко отыграл решающий матч на "Уэмбли" от звонка до звонка.

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"В раздевалке кто-то сказал, что Кубок лиги нужно переименовать в Кубок Клаудио Браво. Он снова спас нас! Это дорогого стоит. После финального свистка все говорили о нем, – отметил в комментарии Goal.com Александр Зинченко. – Матч был настоящей битвой. "Астон Вилла" очень организованно действовала в обороне. Нам было непросто, думаю, все это понимают. Это был финал турнира"

Александр Зинченко / Фото: Instagram

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"Потрясающе снова завоевать трофей. Испытываешь невероятное чувство, когда играешь на "Уэмбли". Мы сделали это опять – третий раз подряд. Для нас важно побеждать во всех турнирах", – добавил 23-летний украинец В тренде "Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Зинченко, "Манчестер Сити" / Фото: Getty Images

Напомним, победа над "Астон Виллой" позволила украинскому защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко догнать самого Андрея Шевченко по количеству трофеев, добытых в Западной Европе. В активе каждого из них – по семь титулов. Однако уже этой весной Зинченко может обойти Шеву, ведь "Манчестер Сити" Александра имеет реальные шансы в нынешнем сезоне выиграть еще два турнира – Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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