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Зинченко простили после ляпа: обзор сумасшедшей победы "Манчестер Сити" над "Ньюкаслом"

9 июля, 10:26

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов и лучших моментов победного матча "МанСити" с участием украинца Александра Зинченко

У самого дорогостоящего украинского футболиста – гора с плеч. После ужасного ляпа Зинченко в предыдущем туре, из-за которого "Манчестер Сити" пропустил с центра поля от "Саутгемптона", тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не запроторил Александра в глухой запас, а доверил отыграть все 90 минут вчерашнего матча с "Ньюкаслом".

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В этот раз обошлось без результативных ошибок Зинченко, а его "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" 5:0. При этом украинец получил не самую высокую, но и не самую низкую оценку за игру от аналитиков WhoScored – средние 7,1 балла.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Ньюкасл" (5:0)

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"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" – 5:0
Голы: Жезус, 10, Марез, 21, Фернандес, 58 (в свои ворота), Д. Сильва, 65, Стерлинг, 90+1
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу (Уокер, 46), Стоунз, Отаменди, Зинченко – Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Д. Сильва – Марез (Дойл, 75), Жезус (Стерлинг, 62), Фоден (Б. Силва, 61)
"Ньюкасл": Дубравка – Йедлин, Крафт (Муто, 84), Шер, Фернандес, Роуз – Лазаро (Манкильо, 66), Шелви (Лонгстафф, 68), Бенталеб, Ритчи (Атсу, 84) – Жоэлинтон (Гейл, 67)

Статистика матча "Манчестер Сити" – "Ньюкасл" (5:0)

Александр Зинченко
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Александр Зинченко / Фото: Reuters

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видео голов чемпионат Англии Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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