Зинченко против "Фулхэма", битва на "Энфилде" и другие матчи 32 тура чемпионата Англии
"Ливерпуль" принимает дома "Тоттенхэм", а "Челси" едет в гости к "Кардифф Сити"
В этот уикенд проходят матчи 32 тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который вернулся из расположения сборной Украины после валидольной победы над Люксембургом, в субботу играет на выезде с "Фулхэмом". Однако центральный поединок тура состоится в воскресенье, когда "Ливерпуль", ведущий ожесточенную борьбу с "МанСити" за чемпионство, примет на "Энфилде" "Тоттенхэм". Еще недавно "шпоры" и сами претендовали на чемпионский титул, однако серия неудач вычеркнула их из претендентов на трофей. Что, впрочем, не мешает "Тоттенхэму" вмешаться в определение судьбы первого места, испортив жизнь команде Юргена Клоппа.
Суббота, 30 марта:
14:30 "Фулхэм" – "Манчестер Сити" ТВ: "Футбол 2"
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" ТВ: "Футбол 2"
17:00 "Брайтон" – "Саутгемптон"
17:00 "Бернли" – "Вулверхэмптон"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд"
17:00 "Лестер Сити" – "Борнмут"
19:30 "Вест Хэм" – "Эвертон" ТВ: "Футбол 2"
Воскресенье, 31 марта:
16:05 "Кардифф Сити" – "Челси" ТВ: "Футбол 2"
18:30 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" ТВ: "Футбол 2"
22:00 "Арсенал" – "Ньюкасл"
Таблица чемпионата Англии
Как сообщалось ранее, "МЮ" заплатит норвежскому клубу за Сульшера в 12 раз меньше, чем обещалось ранее.
Также сообщалось, что английская Премьер-лига продаст права на показ матчей за границей почти за 5 миллиардов.
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