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Зинченко против "Фулхэма", битва на "Энфилде" и другие матчи 32 тура чемпионата Англии

Сегодня, 14:32

"Ливерпуль" принимает дома "Тоттенхэм", а "Челси" едет в гости к "Кардифф Сити"

"Ливерпуль" ждет испытание "шпорами"
"Ливерпуль" ждет испытание "шпорами". Фото: AFP
Зинченко против "Фулхэма", битва на "Энфилде" и другие матчи 32 тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f61/e76/5c9f61e76a7f2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f61/e76/5c9f61e76a7f2.png Футбол "Ливерпуль" принимает дома "Тоттенхэм", а "Челси" едет в гости к "Кардифф Сити"

В этот уикенд проходят матчи 32 тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который вернулся из расположения сборной Украины после валидольной победы над Люксембургом, в субботу играет на выезде с "Фулхэмом". Однако центральный поединок тура состоится в воскресенье, когда "Ливерпуль", ведущий ожесточенную борьбу с "МанСити" за чемпионство, примет на "Энфилде" "Тоттенхэм". Еще недавно "шпоры" и сами претендовали на чемпионский титул, однако серия неудач вычеркнула их из претендентов на трофей. Что, впрочем, не мешает "Тоттенхэму" вмешаться в определение судьбы первого места, испортив жизнь команде Юргена Клоппа.
 

Суббота, 30 марта:

14:30 "Фулхэм" – "Манчестер Сити" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Брайтон" – "Саутгемптон"

17:00 "Бернли" – "Вулверхэмптон"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд"

17:00 "Лестер Сити" – "Борнмут"

19:30 "Вест Хэм" – "Эвертон" ТВ: "Футбол 2"

Воскресенье, 31 марта:

16:05 "Кардифф Сити" – "Челси" ТВ: "Футбол 2"

18:30 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" ТВ: "Футбол 2"

22:00 "Арсенал" – "Ньюкасл"

Таблица чемпионата Англии

Как сообщалось ранее, "МЮ" заплатит норвежскому клубу за Сульшера в 12 раз меньше, чем обещалось ранее.

Также сообщалось, что английская Премьер-лига продаст права на показ матчей за границей почти за 5 миллиардов.

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Тег чемпионат Англии, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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