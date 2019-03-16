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Зинченко против "лебедей" и битва экс-соперников "Динамо": анонс футбольного уикенда в Англии

Сегодня, 13:07

Расписание и результаты поединков Премьер-лиги Англии и четвертьфиналов Кубка страны

"Манчестер Сити" и Зинченко идут за очередным трофеем
"Манчестер Сити" и Зинченко идут за очередным трофеем. Фото: AFP
Зинченко против "лебедей" и битва экс-соперников "Динамо": анонс футбольного уикенда в Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cd8/136/5c8cd8136496b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cd8/136/5c8cd8136496b.jpg Футбол Расписание и результаты поединков Премьер-лиги Англии и четвертьфиналов Кубка страны

Нынешний футбольный уикенд в Англии получился смешанным. Параллельно проходят матчи Премьер-лиги и Кубка страны. Таким образом 31-й тур АПЛ выдался половинчатым – сразу пять его поединков перенесены из-за участия клубов в 1/4 кубкового розыгрыша. В частности, на 24 апреля отложено грандиозное противостояние  "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Но это не мешает нам уже в эту субботу, 16 марта, поболеть за Александра Зинченко, продолжающего путь за своим очередным трофеем на Туманном альбионе. В 1/4 Кубка Англии "МанСити" украинца играет на выезде с "лебедями" из "Суонси". Что касается английской Премьер-лиги, то вызывает интерес воскресный поединок двух бывших соперников "Динамо" по Лиге Европы – "Эвертона", обыгранного киевлянами в 2015-м году при Реброве, и "Челси", учинившего команде Хацкевича разгром на этой неделе.

Чемпионат Англии, 31 тур

Суббота, 16 марта

17:00 "Вест Хэм" – "Хаддерсфилд" ТВ: Футбол 2

17:00 "Бернли" – "Лестер"

17:00 "Борнмут" – "Ньюкасл"

Воскресенье, 17 марта

16:15 "Фулхэм" – "Ливерпуль" ТВ: Футбол 2

18:30 "Эвертон" – "Челси" ТВ: Футбол 2

Трансляции матчей чемпионата Англии – на Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

Кубок Англии. 1/4 финала

Суббота, 16 марта

14:15 "Уотфорд" - "Кристал Пэлас"

19:20 "Суонси" - "Манчестер Сити"

21:55 "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 17 марта

16:00 "Миллуолл" - "Брайтон"

Как сообщалось ранее, "Манчестер Сити" предложит Зинченко улучшенный контракт.

Также сообщалось, что Зинченко попал в одну команду с Месси и Роналду.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Челси Лондон, Кубок Англии, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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