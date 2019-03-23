Зинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины

Игрок "МанСити" обескуражен количеством угловых у ворот Пятова: "Надо выбивать мяч в аут"

Одноклубники Зинченко и Силва. Фото: Instagram

Зинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/633/e2e/5c9633e2e6148.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/633/e2e/5c9633e2e6148.png 2019-03-23T15:31:00+02:00 Футбол Игрок "МанСити" обескуражен количеством угловых у ворот Пятова: "Надо выбивать мяч в аут"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, за счет чего нашей команде удалось увезти из Лиссабона ничью с чемпионами Европы португальцами.

"Все мы знаем, что у португальцев много качественных футболистов, и они сильно играют дома. Возможно, удача была на нашей стороне, но хочу сказать, что мы очень хорошо поработали без мяча. Также у нас был хороший шанс забить гол. Было бы замечательно, если бы Мораес отличился, – отметил Зинченко. Что касается 18-ти угловых в исполнении соперников, то это футбол – все может случиться. Но надо обратить внимание на то, что мы допустили очень много угловых у своих ворот. Большинство из них могли бы не состояться, если бы мы выбивали мяч в аут или сохраняли его. Нужно это искоренять".

"Португальцы моментами давали нам играть, – считает Александр Зинченко. – Мы могли выходить из обороны лучше. Благодаря выбранной тактике мы имели преимущество в центре поля. Конечно, присутствовал брак в простых ситуациях, нам есть над чем работать".

"После матча я успел перекинуться несколькими фразами с Бернарду Силвой (португальским одноклубником из "МанСити"). Бернарду сказал, что очень устал. В общем, все португальцы разочарованы", – добавил Зинченко.

Как сообщалось ранее, Зинченко потренировался с безногим мальчиком и назвал его героем.

Также Зинченко обещал: "Если Бернарду Силва попытается меня обыграть, вернется в Манчестер без ног".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ФФУ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.