Зинченко рассказал, в чем похожи Шевченко и Гвардиола

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко во время карантина принял участие в проекте Украинской ассоциации футбола и ответил на вопросы болельщиков. Помимо прочего, полузащитник рассказал, кто из украинских игроков, по его мнению, мог бы усилить английский гранд, а также сравнил тренерское умение Хосепа Гвардиолы и Андрея Шевченко.

"Николай Матвиенко. Конечно, ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента (смеется). Есть в Украине и другие талантливые ребята – Цыганков, Миколенко. Не хочу обойти кого-то вниманием. Самое главное – попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы быть в своей команде и развиваться. Чем похожи Гвардиола и Шевченко? Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример – мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло, у португальцев были моменты, перекладина, но мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата. Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле – по всем этим требованиям и показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю из "Манчестер Сити" в сборную Украины, мне не надо перестраиваться", – рассказал Зинченко.

Зинченко признался, что Шевченко был его кумиром в детстве. Он признался, что не спал, ожидая матчей "Милана", за который выступал легендарный украинец. Также еще одним его любимым игроком был Роналдиньо, у Зинченко даже были футболки с его фамилией.

Кроме этого, футболист "Манчестер Сити" рассказал, какой период в карьере был для него самым сложным.

"Период, когда я был без клуба. Когда я ушел из "Шахтера", полгода не играл в футбол на профессиональном уровне. Были и серьезные травмы, но это время было самым тяжелым. Так сложились обстоятельства, что я не мог играть, поддерживал форму как мог, участвовал в любительских турнирах", – признался футболист.

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Ранее мы писали, что Ярмоленко и Зинченко узнали, сколько раз их протестируют на коронавирус. Футболистов английской Премьер-лиги будут проверять как минимум два раза в неделю.

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