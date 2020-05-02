Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Зинченко рассказал, в чем похожи Шевченко и Гвардиола

2 мая, 14:51

Александр Трикиша

Украинский футболист считает, что Николай Матвиенко мог бы усилить "Манчестер Сити"

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко во время карантина принял участие в проекте Украинской ассоциации футбола и ответил на вопросы болельщиков. Помимо прочего, полузащитник рассказал, кто из украинских игроков, по его мнению, мог бы усилить английский гранд, а также сравнил тренерское умение Хосепа Гвардиолы и Андрея Шевченко.

"Николай Матвиенко. Конечно, ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента (смеется). Есть в Украине и другие талантливые ребята – Цыганков, Миколенко. Не хочу обойти кого-то вниманием. Самое главное – попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы быть в своей команде и развиваться.

Чем похожи Гвардиола и Шевченко? Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример – мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло, у португальцев были моменты, перекладина, но мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата. Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле – по всем этим требованиям и показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю из "Манчестер Сити" в сборную Украины, мне не надо перестраиваться", – рассказал Зинченко.

Зинченко признался, что Шевченко был его кумиром в детстве. Он признался, что не спал, ожидая матчей "Милана", за который выступал легендарный украинец. Также еще одним его любимым игроком был Роналдиньо, у Зинченко даже были футболки с его фамилией.

Кроме этого, футболист "Манчестер Сити" рассказал, какой период в карьере был для него самым сложным.

"Период, когда я был без клуба. Когда я ушел из "Шахтера", полгода не играл в футбол на профессиональном уровне. Были и серьезные травмы, но это время было самым тяжелым. Так сложились обстоятельства, что я не мог играть, поддерживал форму как мог, участвовал в любительских турнирах", – признался футболист.

Реклама

Ранее мы писали, что Ярмоленко и Зинченко узнали, сколько раз их протестируют на коронавирус. Футболистов английской Премьер-лиги будут проверять как минимум два раза в неделю.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Андрей Шевченко Сборная Украины Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Николай Матвиенко Александр Зинченко

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли
Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам ЗемлиФутбол
"Фу, мать вашу, меня аж бомбит!": по хейтерам Регины Тодоренко проехалась жена экс-капитана "Динамо"Футбол
"23 игрока с коронавирусом в одной команде": в знаменитом клубе – разборки после скандальной "утечки"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...