Зинченко с голым торсом и тысячи фанатов: как прошла открытая тренировка сборной Украины

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Уже стало традицией, когда перед важными матчами национальной команды проводится открытая тренировка. Не стал исключением и этот день, когда наши сборники собрались в Киеве, чтобы подготовиться к матчам отбора на ЕВРО-2020 против Литвы. Перед самой сессией на 17:15 была запланировала пресс-конференция главного тренера команды – Андрея Шевченка. Это событие собрало немалое количество журналистов. Но им пришлось ждать еще 20 минут.

Что сказал Шевченко перед ключевым матчем отбора на Евро-2020 – онлайн трансляция

Спич Андрея Николаевича задержался из-за представления нового-старого титульного спонсора сборной Украины. Ранее наши футболисты уже выходили на поле с логотипом компании на матчах отбора на чемпионат мира 2014 года против Англии и Польщи.

После активностей все переместились на поле, где их уже ждали толпы фанатов, которых еле сдерживали стюарды, дабы они не выбежали на поле. Чтобы посмотреть на футболистов сборной на НСК Олимпийский пришло более двух тысяч фанатов, и они могли наблюдать очень интересную картину.

Среди тех, кто тренировался на поле не было видно кипера "Динамо" Дениса Бойка. Вратарь находился на кромке поля и о чем-то разговаривал с сотрудником сборной.

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Оказалось, что после матча с "Зарей" у Дениса выявили проблемы со спиной и, возможно, он будет вынужден пропустить грядущую игру. Но за вратарскую позицию Андрей Николаевич может не волноваться. Пятов и Лунин подходят к матчу в отличном настроении.

Лунин и Пятов на тренировке сборной Видео: Сегодня|Спорт

Не было видно на поле и Евгения Коноплянки. Украинский вингер завершал переход в донецкий "Шахтер", поэтому тренеры сборной Украины разрешили ему отлучиться на время.

Пока Конопа решал трансферные задачи, его партнеры втягивались в рабочий процесс. И чтобы те сильно не расслаблялись вместе с ними тренировку провел и Андрей Шевченко. Наставник сборной четко выполнял указания своего помощника и что-то очень долго рассказывал Мораесу. Возможно, как заколотить несколько мячей в ворота Литвы?

Видео: Сегодня|Спорт

Шева пытался найти подход к каждому. Вот так он пытался узнать, как Ярмоленко удалось забить такую классную "банку" в ворота "Норвича".

А вот он уже персонально пообщался с другим футболистом из чемпионата Англии Александром Зинченко.

Кстати, у футболиста "Манчестер Сити" в этот день были персональные фанаты.

В этот вечер Александр был одним из главных любимчиков публики. Его вместе с Андреем Ярмоленко буквально растерзали болельщики, прося автографы, селфи и прочее.

Видео: Сегодня|Спорт

Видео: Сегодня|Спорт

Дошло даже до того, что Зинченко явился на послематчевое интервью без футболки. Александру пришлось попросить кофту у Ярмоленко, дабы пообщаться с представителями медиа.

Видео: Сегодня|Спорт

Ранее своими ожиданиями от матчей сборной поделился нападающий Роман Яремчук: "На данный момент наш самый серьезный соперник – Литва".

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