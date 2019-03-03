Зинченко снова лидер АПЛ: все результаты 29 тура чемпионата Англии
"Сухарь" в Мерсисайдском дерби позволил команде украинца возглавить таблицу АПЛ
В 29-м туре чемпионата Англии состоялось сразу два знаковых дерби. В субботу в северолондонском дерби сошлись "Тоттенхэм" и "Арсенал". Поединок завершился вничью 1:1. А в воскресенье прошло Мерсисайдское дерби – "Эвертон" принимал "Ливерпуль". И тут тоже все завершилось мировой, правда, сухой – 0:0. Таким образом "Ливерпуль", лидировавший в турнирной таблице АПЛ до этого тура, теперь уступил лидерство команде украинца Александра Зинченко - "МанСити". "Горожане" на один балл опережают "Ливер".
КАК "ЛИВЕРПУЛЬ" ИГРАЛ С "ЭВЕРТОНОМ"
А соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы "Челси" перед встречей с киевлянами размялся на "Фулхэме" – 2:1. Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 29 ТУРА АПЛ
Суббота, 2 марта
14:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал" – 1:1
17:00 "Борнмут" – "Манчестер Сити" – 0:1
17:00 "Брайтон" – "Хаддерсфилд" – 1:0
17:00 "Бернли" – "Кристал Пэлас" – 1:3
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – 3:2
17:00 "Вулверхэмптон" – "Кардифф" – 2:0
19:30 "Вест Хэм" – "Ньюкасл" – 2:0
Воскресенье, 3 марта
14:00 "Уотфорд" – "Лестер" – 2:1
16:05 "Фулхэм" – "Челси" – 1:2
18:15 "Эвертон" – "Ливерпуль" – 0:0
Турнирная таблица АПЛ
Как сообщалось, украинец из "МанСити" Зинченко потеснил Кличко с третьего места в рейтинге ТОП-50 наших спортсменов в Instagram.
Также экс-тренер "Динамо" заявил: "В Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад".
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