Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Зинченко снова лидер АПЛ: все результаты 29 тура чемпионата Англии

Сегодня, 21:01

"Сухарь" в Мерсисайдском дерби позволил команде украинца возглавить таблицу АПЛ

Салах и его "Ливерпуль" притормозили
Салах и его "Ливерпуль" притормозили.
Зинченко снова лидер АПЛ: все результаты 29 тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c24/61d/5c7c2461dba2e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c24/61d/5c7c2461dba2e.png Футбол "Сухарь" в Мерсисайдском дерби позволил команде украинца возглавить таблицу АПЛ

В 29-м туре чемпионата Англии состоялось сразу два знаковых дерби. В субботу в северолондонском дерби сошлись "Тоттенхэм" и "Арсенал". Поединок завершился вничью 1:1. А в воскресенье прошло Мерсисайдское дерби – "Эвертон" принимал "Ливерпуль". И тут тоже все завершилось мировой, правда, сухой – 0:0. Таким образом "Ливерпуль", лидировавший в турнирной таблице АПЛ до этого тура, теперь уступил лидерство команде украинца Александра Зинченко - "МанСити". "Горожане" на один балл опережают "Ливер".

КАК "ЛИВЕРПУЛЬ" ИГРАЛ С "ЭВЕРТОНОМ"

А соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы "Челси" перед встречей с киевлянами размялся на "Фулхэме" – 2:1. Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 29 ТУРА АПЛ

Суббота, 2 марта

14:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал" – 1:1

17:00 "Борнмут" – "Манчестер Сити" – 0:1

17:00 "Брайтон" – "Хаддерсфилд" – 1:0

17:00 "Бернли" – "Кристал Пэлас" – 1:3

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – 3:2

17:00 "Вулверхэмптон" – "Кардифф" – 2:0

19:30 "Вест Хэм" – "Ньюкасл" – 2:0

Воскресенье, 3 марта

14:00 "Уотфорд" – "Лестер" – 2:1

16:05 "Фулхэм" – "Челси" – 1:2

18:15 "Эвертон" – "Ливерпуль" – 0:0

Турнирная таблица АПЛ

Как сообщалось, украинец из "МанСити" Зинченко потеснил Кличко с третьего места в рейтинге ТОП-50 наших спортсменов в Instagram.

Также экс-тренер "Динамо" заявил: "В Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Манчестер Сити, Эвертон

Вы сейчас просматриваете новость " Зинченко снова лидер АПЛ: все результаты 29 тура чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По стопам Сарри: Сульшер повторил рекорд лучшего тренера-новичка в Англии

Сегодня, 11:12

Норвежский тренер еще ни разу не проиграл в чемпионате Англии во главе "МЮ"

Зинченко отыграл 90 минут на позиции защитника в Англии: "МанСити" не пропустил

Вчера, 20:17

Гол Рияда Мареза принес "Манчестер Сити" выездную победу над "Борнмутом" в чемпионате Англии

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Продукты, которые нужно есть в определенное время дня

Королева российского шансона лишилась бизнеса

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

Коты полезны для здоровья
Загрузка...

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

Сегодня, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

4 тысячи голов в Бундеслиге: "Бавария" первой достигла этой отметки

Сегодня, 08:58

После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю

"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"

Вчера, 16:00

Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Вчера, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

1 марта, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать