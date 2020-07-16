Зинченко снова "привез" гол в свои ворота: обзор матча "Манчестер Сити" – "Борнмут"

Свой единственный мяч в ворота "Сити" гости забили после того, как украинский футболист выключился из игры

"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко победой над "Борнмутом" 2:1 в 36-м туре английской Премьер-лиги отпраздновал недавнее решение суда в Лозанне, который снял с "горожан" двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках.

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При этом украинский футболист "МанСити", на 77-й минуте вышедший на замену при счете 2:0 в пользу своей команды на позицию левого защитника, снова, к сожалению, "отметился" результативной ошибкой. Пусть и не такой явной, как в недавней игре с "Саутгемптоном", когда из-за обрезки Зинченко "Манчестер Сити" пропустил гол с центра поля.

В этот раз во время быстрой атаки "Борнмута" Зинченко почему-то выключился из игры, позволив оторваться от себя полузащитнику "вишен" Бруксу, который впоследствии замкнул фланговую передачу партнера, беспрепятственно расстреляв ворота "Манчестер Сити".

Больше голов в матче "Манчестер Сити" – "Борнмут" забито не было. "Горожане" довели игру до победы 2:1. При этом Зинченко от аналитического портала WhoScored получил оценку 6,1. Ниже, чем украинца, в составе "МанСити" оценили только Мареза (5,9).

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Борнмут" (2:1)

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"Манчестер Сити" – "Борнмут" – 2:1

Голы: Давид Силва, 6, Габриэль Жезус, 39 – Брукс, 88

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер (Гарсия, 46), Отаменди, Стоунз, Менди (Зинченко, 77) – Гюндоган (Родри, 68), Фернандиньо, Давид Силва – Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэль Жезус (Марез, 77)

"Борнмут": Рэмсдейл — Стэйси, Кук, Келли, Рико – Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Гослинг (Кук, 70) – Станислас (Брукс, 69), Соланке (К. Уилсон, 69), Кинг (Г. Уилсон, 77)

Предупреждения: Гарсия – Келли

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Статистика матча "Манчестер Сити" – "Борнмут" (2:1)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" расстанется с Зинченко ради сенегальского защитника из "Наполи". Коуч "горожан" Гвардиола согласен отдать украинца в Неаполь в обмен на Калиду Кулибали.

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