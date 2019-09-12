Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом – официально

После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро

Александр Зинченко / Фото: Instagram

После двух кряду голевых матчей за сборную Украины авторитетный футбольный портал Transfermarkt резко увеличил оценочную трансферную стоимость игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Она выросла в полтора раза. Таким образом, согласно рейтингу Transfermarkt, Зинченко единолично стал самым дорогим футболистом Украины. Ранее он делил этот статус с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым.

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Стоило Зинченко в течение трех дней поразить ворота сборных Литвы и Нигерии, как Transfermarkt присвоил Александру ценник в 30 миллионов евро. Следовательно, игрок "МанСити" стал на 10 миллионов дороже Ярмоленко и Цыганкова, оценочная стоимость которых осталась на прежнем уровне – 20 млн евро.

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Как мы писали ранее, Зинченко был признан лучшим игроком матча Украина - Нигерия. В тройку лучших по тактико-техническим действиям, помимо Александра, вошли Никита Бурда и Марлос.

Между тем деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы. Оказалось, клуб Зинченко "МанСити" на свой нынешний состав потратил свыше миллиарда евро.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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