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Зинченко стал вторым украинцем в истории, кто заработал красную карточку в Премьер-лиге

2 февраля, 20:05

Украинский защитник получил красную карточку в матче "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма"

Александр Зинченко. Фото: Reuters/John Sibley

Александр Зинченко. Фото: Reuters/John Sibley

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Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заработал красную карточку в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Первое предупреждение украинец получил на 42-й минуте, а после перерыва на 60-й отхватил второй горчичник и досрочно покинул поле. "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" онлайн матча доступен на нашем сайте.

Как сообщает Opta, Александр Зинченко стал только вторым украинским футболистом в истории, кто был удален в матче Премьер-лиги. Первопроходцем был Олег Лужный, заработавший красную карточку в 2002 году в составе "Арсенала". Отметим, что это удаление стало для Зинченко первым в карьере.

Букмекеры считают "Манчестер Сити" безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.55, на ничью – 4.70, на победу подопечных Жозе Моуринью – 5.60.

Перед очным поединком "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм "идет восьмым, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь баллов.

Ранее Зинченко рассказал о строгом контроле в "МанСити". Футболисты "горожан" должны пить таблетки и соблюдать персональную норму воды перед тренировкой и после нее.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Тоттенхэм Олег Лужный Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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