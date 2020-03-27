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Зинченко сыграет за "МанСити" против "Реала", несмотря на карантин и пандемию: время трансляции

27 марта, 18:55

Елена Павлова

Начало виртуального поединка в 22:00, будет и прямая трансляция

Украинский легионер английского гранда "Манчестер Сити" Александр Зинченко проводит футбольную паузу, возникшую из-за пандемии коронавируса, в виртуальных битвах. Мы уже сообщали, что Зинченко обыграл россиянина из "Зенита" и пробился в 1/4 финала онлайн-турнира по FIFA 20 среди сборных, который называется Plan B.

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Сегодня футболист сборной Украины на своей странице в Instagram анонсировал футбольный матч по FIFA 20 между "Реалом" и "Манчестер Сити". В первой части противостояния Зинченко сразится с бельгийским вратарем мадридского клуба Тибо Куртуа, а во второй паре силами померятся партнер Александра по "Сити" Эмерик Ляпорт и вингер "сливочных" Браим Диас.

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Цель поединка – собрать средства для UNICEF на борьбу с коронавирусом. Матч начнется в 22:00, а прямая трансляция пройдет на видеостриминговом сервисе Twitch. Напомним, что накануне Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах", – посетовал футболист.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

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