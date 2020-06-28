Зинченко устроит "Ливерпулю" чемпионский коридор: "Они это заслужили"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его команда организует чемпионский коридор для "Ливерпуля" в очном поединке, который состоится 2 июля. Напомним, накануне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

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"Конечно, мы собираемся сделать чемпионский коридор. Мы всегда принимаем тепло "Ливерпуль", когда они приезжают к нам в гости. Им не на что жаловаться, и, конечно, мы собираемся сделать чемпионский коридор, потому что они этого заслуживают. У команды, которая выиграла восемь титулов за последние три года, есть страсть в каждой игре, в каждом соревновании, везде. Никто в этой стране не может этим похвастаться", – заявил Гвардиола в интервью skysports.

Отметим, что досрочная победа "Ливерпуля" в чемпионате Англии стала возможной после того, как "Манчестер Сити" проиграл "Челси" в прошлом туре. Мерсисадйцы стали недосягаемы для соперников за семь туров до финиша сезона.

Ранее мы писали, в чем уникальность победы "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Как бы странно это ни звучало, необычному достижению поспособствовала пандемия.

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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