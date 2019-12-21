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Зинченко в неестественном для себя рейтинге попал в пятерку лучших футболистов Англии

21 декабря, 13:13

Александр вошел в топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ

Зинченко и Гвардиола

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко оказался среди наиболее дорогих левых защитников чемпионата Англии по данным Transfermarkt. Зинченко, который номинально играет центрального полузащитника, оказался на пятом месте.

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ТОП-5 самых дорогих левых защитников АПЛ:

1. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль") – 80 млн евро.

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2. Бен Чилвел ("Лестер") – 50 млн евро.

3-4. Бенжамен Менди ("Манчестер Сити") – 35 млн евро.

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3-4. Люка Динь ("Эвертон") – 35 млн евро.

5-6. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") – 30 млн евро.

В этом сезоне чемпионата Англии Александр Зинченко провел восемь матчей.

Кстати, украинский легионер стал лучшим в Англии в необычном рейтинге игроков Премьер-лиги. Александр Зинченко очень удачно подыгрывает партнерам на подготовительной стадии атак.

Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко теперь дешевле Цыганкова. Названа новая десятка самых дорогих украинских футболистов. Стоимость украинского вингера "Вест Хэма" понизили до 15 млн евро – теперь он как половина Зинченко.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Transfer Market Web

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