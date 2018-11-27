Зинченко в составе "Манчестер Сити" отправился на матч с "Лионом"

В понедельник на выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Лион" – "Манчестер Сити", который состоится во Франции 27 ноября (начало – 22:00), отправилась делегация английского клуба, сформированная из 19 футболистов. В их числе оказался и 21-летний полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Он наверняка должен попасть в заявку на игру, куда включают 18 футболистов, поскольку Хосеп Гвардиола взял с собой трех вратарей, один из которых будет лишним. Дело в том, что дублер Эдерсона – Клаудио Браво – травмирован. Поэтому в "Лион" полетели 20-летние Даниэль Гримшоу и Арьянет Мурич.

Список 16 полевых исполнителей "Манчестер Сити" выглядит так: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунз, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Аймерик Ляпорт, Фабиан Делф, Лерой Сане, Давид Силва, Фернандиньо, Рияд Марез, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Фил Фоден и Браим Диас.

Остались дома Бернарду Силва, Габриэл Жезус и Илкай Гюндоган, состояние которых неидеально. А травмированы, помимо вратаря Браво, Кевин Де Брюйне и Бенжамин Менди.

Напомним, что в одной группе с "Манчестер Сити" и "Лионом" выступает "Шахтер": тренировка перед игрой Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом" прошла без Марлоса и Ракицкого, которые не полетели в Германию.

А в товарищеском матче Турция – Украина 20 ноября Зинченко набрал наибольшее количество ТТД (130) в составе сборной Украины.