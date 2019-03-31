Зинченко вернулся должок за Люксембург: автогол "шпоры" лишил украинца лидерства в АПЛ
Мяч, забитый "кошмарным сном всех комментаторов" в свои ворота, вывел "Ливерпуль" на первое место
Самому успешному украинскому футболисту в Европе Александру Зинченко вернулся своеобразный должок за вымученную победу сборной Украины над Люксембургом, когда лишь автогол игрока "карликовой" сборной Родригеса позволил "сине-желтым" одержать победу со счетом 2:1.
В этот раз автогол из другого матча лишил Зинченко первого места в чемпионата Англии. Его "МанСити" на очко опережал "Ливерпуль" в АПЛ. Но в воскресенье вечером "Ливер" обыграл на своем поле "Тоттенхэм" с тем же пресловутым счетом 2:1 и вернул себе лидерство в АПЛ. А победу "красным" принес гол, забитый защитником "шпор" (и кошмарным сном всех комментаторов) – Тоби Алдервейрельдом.
Вот такая вот "обратка" для Александра Зинченко, который после удачного для Украины автогола в Люксембурге говорил: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу".
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" – 2:1
Голы: Фирмино, 16, Алдервейрельд, 90 (в свои ворота) - Моура, 70
"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Милнер (Фабиньо, 77), Хендерсон (Ориги, 77), Вейналдум - Салах (Ловрен, 90+3), Фирмино, Мане
"Тоттенхэм": Льорис - Алдервейрельд, Санчес (Сон Хын Мин, 69), Вертонген - Триппьер, Эриксен (Льоренте, 90+1), Сиссоко, Алли, Роуз - Кейн, Моура (Дэвис, 82)
Как сообщалось ранее, тренера "Челси" Сарри послали, а его команда "включила" волю, одолев "Кардифф".
Также сообщалось, что за шесть туров до финиша в чемпионате Англии определился первый неудачник.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зинченко вернулся должок за Люксембург: автогол "шпоры" лишил украинца лидерства в АПЛ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Ты че позоришься:": в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити"
В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон