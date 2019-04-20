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Зинченко вернулся на поле: "Манчестер Сити" одержал десятую подряд победу в чемпионате

Сегодня, 16:45

После сверхрезультативного поединка в Лиге чемпионов команды выдали скромный по голам матч в чемпионате Англии

Александр Зинченко отыграл весь матч
Александр Зинченко отыграл весь матч. Фото: AFP

Спустя три дня после драматичного поединка в четвертьфинале Лиги чемпионов, футболисты "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" встретились снова – в этот раз в чемпионате Англии. Матч 35-го тура Премьер-лиги, которая прошла в субботу в Манчестере, закончилась со счетом 1:0 в пользу "горожан". Единственный мяч на 5-й минуте забил Фил Фоден.

"Манчестер Сити", одержавший десятую победу в Премьер-лиге подряд, набрал 86 очков и вернулся на первое место, сместив "Ливерпуль" (85) на вторую позицию. "Тоттенхэм", выбивший своих сегодняшних соперников из розыгрыша Лиги чемпионов, расположился на третьей строчке, имея в активе 67 очков.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который на днях восстановился осле травмы и начал тренироваться в общей группе, вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Видео гола Фила Фодена:

Как сообщалось ранее, накануне матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" украинский легионер "горожан" Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире среди игроков до 23 лет. Transfermarkt оценивает воспитанника донецкого "Шахтера" в 15 миллионов евро.

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Тег видео голов, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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