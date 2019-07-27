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Зинченко выиграл первый трофей сезона, хотя и дал японцам забить через свою зону

27 июля, 17:12

Команда украинца завершила предсезонку победой над 5-кратными чемпионами Страны восходящего солнца

Александр Зинченко в матче с "Йокогамой"
Александр Зинченко в матче с "Йокогамой". Фото: AFP

Чемпион Англии "Манчестер Сити" провел заключительный контрольный матч перед стартом нового сезона. Команда Хосепа Гвардиолы в рамках азиатского турне обыграла пятикратного чемпиона Японии "Йокогаму Ф. Маринос" на ее поле со счетом 3:1 (де Брюйне, 18, Стерлинг, 40, Нмеча, 90+2 – Эндо, 23). Александр Зинченко провел за "МанСити" 75 минут игрового времени, после чего был заменен на Анхелиньо. Именно через зону украинца прошла атака, завершившаяся голом японцев. Тем не менее это не помешало "горожанам" отпраздновать победу, за которую они удостоились своего первого, пусть и неофициального, трофея в сезоне – им вручили кубок EuroJapan Cup-2019.

Отметим, что уже 4 августа "Манчестер Сити" откроет официальный сезон. Команда Александра Зинченко сыграет с "Ливерпулем" в поединке за Суперкубок Англии, который пройдет на стадионе "Уэмбли".

Как мы писали ранее, "МанСити" проиграл в "рвотной" форме, которую презентовал Зинченко. Команда Александра в финале китайского турнира уступила по пенальти бывшему клубу Олега Лужного "Вулверхэмптону". Тогда как в матче за третье место Premier League Asia Trophy Ярмоленко со своим "Вест Хэмом" проиграл "Ньюкаслу" - 0:1.

А на днях, в перерыве между спаррингам, Зинченко рассказал, почему расплакался впервые за три года в "Манчестер Сити". Украинец не сдержал слез после того, как стало известно об уходе из команды защитника Венсана Компани. "Для меня он легенда. Мне повезло. В прошлом сезоне Венсан мне очень помог. Как на поле, так и за его пределами. Я помню, как несколько раз он брал меня после тренировки и работал со мной около 40 минут, пытаясь помочь мне", – поделился Зинченко.

Смотрите, как Зинченко развлекался во время отпуска

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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