Зинченко выиграл Суперкубок Англии, обыграв победителя Лиги чемпионов

Сегодня матчем между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" за Суперкубок Англии открылся футбольный сезон в Англии. Матч двух знаменитых команд прошел на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Мы проводили онлайн матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити".
Манчестер Сити лучше провел первую половину игры и справедливо ушел на перерыв, ведя в счете – Рахим Стерлинга откликнулся на прострел от Де Брюйне и с линии вратарской пробил Аллисона. "Красные" ответили несколькими опасными ударами Салаха, но большее создать победитель Лиги чемпионов не сумел.
Ливерпуль" после перерыва преобразился и тут же создал два опаснейших момента – сначала после удара ван Дейка мяч рикошетом от перекладины отлетел на линию ворот, а спустя пару минут уже Салах проверил на прочность штангу.
Давление "Ливерпуля" дало свои плоды на 77-й минуте, когда вышедший на замену Жоэль Матип голов й замкнул головой тонкий навес от Вирджила Ва Дейка. Красные продолжили давить, но больше забить в основное время им не удалось, хотя только Салах упустил три отличных момента.
А в серии пенальти все решил единственный промах Вейналдума, не сумевшего переиграть Клаудио Браво. Игроки "Сити" в том числе и Александр Зинченко все свои попытки реализовали и принесли команде первый официальный трофей в сезоне.
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 1:1 (4:5 пен)
Голы: Матип (77) – Стерлинг (12)
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип, 67), Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Фирмино (Шакири, 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79).
"Манчестер Сити": Браво, Отаменди, Уокер, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва (Гюндоган, 61), Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 13), Родри Эрнандес.
Предупреждение: де Брюйне (33).
Вчера также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.
Также "Боруссия" Дортмунд обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. Мюнхенцы весь матч доминировали на поле, но дортмундцы сумели реализовать два удара из двух во втором тайме и завоевали первый трофей сезона.
Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:
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