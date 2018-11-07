Зинченко выйдет в старте: составы на матч "МанСити" – "Шахтер"

Стали известны стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между чемпионами Англии и Украины. "Манчестер Сити" принимает "Шахтер" на стадионе "Сити оф Манчестер", поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте идет текстовый онлайн матча.

С первых минут в составе англичан выйдет украинский футболист Александр Зинченко. Традиционно, за "МанСити" он сыграет на левом фланга атаки. В нынешнем сезона Хосеп Гвардиола крайне редко выпускает на поле украинского игрока.

"Манчестер Сити": 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 5. Стоунз, 14. Лапорт, 7. Стерлинг Р., 20. Бернарду Силва, 35. Зинченко, 25. Фернандиньо, 21. Силва, 26. Марез, 33. Габриэл Жезус

Запасные: 49. Мурич А., 3. Данило, 30. Отаменди, 18. Делф, 19. Сане Л., 8. Гюндоган, 10. Агуэро

"Шахтер": 30. Пятов, 4. Кривцов, 44. Ракицкий, 22. Матвиенко Н., 31. Исмаили, 6. Степаненко, 27. Майкон Барберан, 74. Коваленко Вик., 50. Болбат, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес

Запасные: 1. Шевченко Ал., 2. Бутко, 5. Хочолава, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 8. Кайоде, 9. Дентиньо

Напомним, что смотреть матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" в прямом эфире можно на канале "Футбол 2". Также на протяжении недели будет несколько повторов поединка.

Параллельно с матчем "Манчестер Сити" – "Шахтер" в среду в Лиге чемпионов проходит поединок чемпионов Италии и команды Жозе Моуринью. Онлайн матча "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" с видео-повторами голов идет на нашем сайте.