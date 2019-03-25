Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины

Легионер "МанСити" намерен сыграть в футболке украинской сборной больше матчей, чем Тимоха

Александр Зинченко. Фото: AFP

Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/913/209/5c9913209c7b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/913/209/5c9913209c7b6.jpg 2019-03-25T19:48:00+02:00 Футбол Легионер "МанСити" намерен сыграть в футболке украинской сборной больше матчей, чем Тимоха

Перед отборочным матчем с Люксембургом, который может стать 25-м для Александра Зинченко в футболке сборной Украины, легионер из "Манчестер Сити" рассказал о своих далекоидущих планах в национальной команде.

"У меня есть планка, я хочу побить рекорд Анатолия Тимощука. Нам надо участвовать во всех турнирах и проходить как можно дальше, чтобы было больше встреч. Так что будем стараться", – сказал 22-летний Александр Зинченко.

Напомним, Анатолию Тимощуку, завершившему карьеру в сборной Украины после Евро-2016, принадлежит рекорд по числу матчей за "сине-желтых". В составе сборной Тимощук провел 144 поединка. Однако последний из них ознаменовался скандалом. Это была встреча Евро-2016 с Польшей, в которой мы проигрывали со счетом 0:1. И несмотря на такой счет, тогдашний главный тренер украинцев Михаил Фоменко на последних минутах выпустил Тимощука, опорного полузащитника, вместо единственного нападающего Романа Зозули. Только чтобы "уважить" ветерана и дать ему сыграть на ЧЕ. За это тысячами украинских болельщиков тогда на стадионе был освистан как Фоменко, так и Тимощук.

Как сообщалось ранее, Мбаппе хочет, чтобы в "Реале" ему выплатили пять окладов Зинченко.

ТакжеЗинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины.

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