Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины
Легионер "МанСити" намерен сыграть в футболке украинской сборной больше матчей, чем Тимоха
Перед отборочным матчем с Люксембургом, который может стать 25-м для Александра Зинченко в футболке сборной Украины, легионер из "Манчестер Сити" рассказал о своих далекоидущих планах в национальной команде.
"У меня есть планка, я хочу побить рекорд Анатолия Тимощука. Нам надо участвовать во всех турнирах и проходить как можно дальше, чтобы было больше встреч. Так что будем стараться", – сказал 22-летний Александр Зинченко.
Напомним, Анатолию Тимощуку, завершившему карьеру в сборной Украины после Евро-2016, принадлежит рекорд по числу матчей за "сине-желтых". В составе сборной Тимощук провел 144 поединка. Однако последний из них ознаменовался скандалом. Это была встреча Евро-2016 с Польшей, в которой мы проигрывали со счетом 0:1. И несмотря на такой счет, тогдашний главный тренер украинцев Михаил Фоменко на последних минутах выпустил Тимощука, опорного полузащитника, вместо единственного нападающего Романа Зозули. Только чтобы "уважить" ветерана и дать ему сыграть на ЧЕ. За это тысячами украинских болельщиков тогда на стадионе был освистан как Фоменко, так и Тимощук.
Как сообщалось ранее, Мбаппе хочет, чтобы в "Реале" ему выплатили пять окладов Зинченко.
ТакжеЗинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины.
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