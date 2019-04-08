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Зинченко запретили пить пиво до конца сезона – Гвардиола ввел новые плавила в "МанСити"

Сегодня, 12:44

Испанский тренер считает, что новые правила помогут успешно провести остаток сезона

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола. Фото: AFP
Зинченко запретили пить пиво до конца сезона – Гвардиола ввел новые плавила в "МанСити" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/613/9c2/5ca6139c20cfa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/613/9c2/5ca6139c20cfa.jpg Футбол Испанский тренер считает, что новые правила помогут успешно провести остаток сезона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какие правила установил, чтобы команда успешно прошла заключительный отрезок сезона. Сейчас "МанСити" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, но имеет матч в запасе, а ранее с минимальным счетом обыграл "Брайтон" (1:0) и вышел в финал Кубка Англии.

"Мы довольны результатами, но у нас не очень много времени, чтобы убеждать себя: "Как все хорошо, все просто прекрасно", – сказал Гвардиола. – "Мы сконцентрированы, мы не можем пить ни глотка пива или другого алкоголя. Хорошая еда, хороший отдых и подготовка к следующему матчу против одной из лучших команд в Англии и Европе. У них было шесть дней на подготовку, а у нас два с половиной."

Добавим, что "Сити" продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/4 финала встретится с "Тоттенхэмом".

"Манчестер Сити" в последнем матче играл без украинца Александра Зинченко. На неделе Зинченко был заменен уже в первом тайме поединка Премьер-лиги с "Кардиффом". У игрока небольшое растяжение задней поверхности бедра. На восстановление должно уйти не более двух недель.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола

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