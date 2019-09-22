Зинченко женится на Владе Седан: после этого фото отпали всякие сомнения

Похоже, у Александра Зинченко и Влады Седан все идет к свадьбе. На неизбежность этого события намекнула девушка украинского футболиста "Манчестер Сити", выложив у себя в Instagram фото с кольцом не безымянном пальце. Подписчики сексапильной журналистки каналов "Футбол 1/2" отреагировали молниеносно:

Скажите, что я не одна вижу кольцо НА ТОМ самом пальце.

Будет свадьба???

Чем-то похожа на Марго Робби, ой, наоборот, она на тебя.

Зинченко, как тебе повезло с Владой, вы классная пара!

Ранее сообщалось, что Влада Седан беременна от Александра Зинченко. На фото, которое показала публике журналистка, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к иллюстрации Влада использовала значок младенца с сосочкой и сердечко.

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Также мы рассказывали, что Зинченко и его девушка поругались на следующий день после новости о беременности. Причиной онлайн-разборок влюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина". Девушка появилась на нем в эффектном красном костюме. Однако увидев это фото в соцсети, Зинченко тут же указал ей в комментариях: Manchester is blue.

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Смотрите, как Зинченко и его девушка "отрывались" в отпуске

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Напомним, что на днях Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" подскочила до 30 миллионов евро.

Смотрите голы Зинченко в ворота Литвы и Нигерии

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