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Зинченко женится на Владе Седан: после этого фото отпали всякие сомнения

22 сентября, 21:44

Сексапильная журналистка готовится стать супругой самого дорогого украинского футболиста

Похоже, у Александра Зинченко и Влады Седан все идет к свадьбе. На неизбежность этого события намекнула девушка украинского футболиста "Манчестер Сити", выложив у себя в Instagram фото с кольцом не безымянном пальце. Подписчики сексапильной журналистки каналов "Футбол 1/2" отреагировали молниеносно:

  • Скажите, что я не одна вижу кольцо НА ТОМ самом пальце.
  • Будет свадьба???
  • Чем-то похожа на Марго Робби, ой, наоборот, она на тебя.
  • Зинченко, как тебе повезло с Владой, вы классная пара!

Ранее сообщалось, что Влада Седан беременна от Александра Зинченко. На фото, которое показала публике журналистка, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к иллюстрации Влада использовала значок младенца с сосочкой и сердечко.

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Также мы рассказывали, что Зинченко и его девушка поругались на следующий день после новости о беременности. Причиной онлайн-разборок влюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина". Девушка появилась на нем в эффектном красном костюме. Однако увидев это фото в соцсети, Зинченко тут же указал ей в комментариях: Manchester is blue.

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Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока
Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Напомним, что на днях Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" подскочила до 30 миллионов евро.

Смотрите голы Зинченко в ворота Литвы и Нигерии

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Александр Зинченко WAGs Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

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