Зинедин Зидан – о киевском финале Лиги чемпионов: "Это фантастика! У меня нет слов!"

В субботу "Реал" под руководством Зинедина Зидана в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В финале в Киеве мадридцы победили английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. Дублем в составе испанского клуба отметился Гарет Бейл, который вышел на замену во втором тайме, еще один мяч забил Карим Бензема. Зидан после после матча заявил, что у его команды нет потолка и игроки по-прежнему голодны до новых побед.

"Самое главное сегодня – наше общее достижение, игроки заслуживают самых добрых слов. Поверьте, сделать такое крайне сложно. Нет слов, которые могли бы описать происходящее. Самое прекрасное в этой команде – у нее нет потолка. Нет никакого секрета. Есть тяжелая работа, есть талантливые игроки. Мы всегда знали, что эта команда способна на многое. Они очень много работали и голодны до новых побед, что вновь доказали сегодня", – сказал Зидан.

"То, что мы сейчас переживаем, – это фантастика. У меня нет слов. Я сказал игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом. Ничего подобного в их жизни больше не будет", – сказал Зидан на эмоциях сразу после игры.

"Сегодня, безусловно, исторический момент. Побеждать три раза подряд... Это что-то невероятное" – отметил Зидан.

Дублем в финале отметился Гарет Бейл, на счету которого второй и третий голы в матче. Валлийцу при счете 1:1 удался красивый удар через себя:

"Забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола – это настоящая мечта. По правде говоря, я никогда прежде не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое. Марсело выполнил передачу, и мяч находился на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и поразить цель", – отметил Бейл.