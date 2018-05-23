"Зирка" и "Десна" сыграли вничью в первом матче за право играть в Премьер-лиге

Первый матч между кропивницкой "Зиркой" и черниговской "Десной" за право в следующем сезоне играть в Премьер-лиге завершился вничью. Матч прошел 23 мая на стадионе "Зирка" в Кропивницком. Напомним, что во второй паре встретятся одесский "Черноморец" и "Полтава". Смотреть онлайн "Черноморец" – "Десна" можно в прямом эфире – список трансляций на нашем сайте.

Счет в матче "Зирка" – "Десна" открыли гости – в первом тайме ворота Паста поразил Волков. Однако за 15 минут до завершения матча Фаворов срезал мяч в собственные ворота. Больше командам забить не удалось, хотя последние минуты прошли под диктовку гостей.

Ответный матч состоится 27 мая на поле в Чернигове.

"Зирка" – "Десна" – 1:1

Голы: Фаворов (76, аг) – Волков (32)

"Зирка": Паст (Лепка, 46), Братков, Цюпа, Полегенько, Маткобожик, Драченко, Билоног, Загальский (Кондраков, 70), Гедж (Ямполь, 30), Чичиков, Петров.

"Десна": Литовка, Мостовой, Слинкин, Ермаков, Головко, Волков (Банасевич, 69), Огиря, Фаворов, Фаворов, Коберидзе, Филиппов (Безбородько, 80).

Предупреждения: Огиря (7), Коберидзе (83), Петров (85).

Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.