Златан Ибрагимович оформил третий дубль подряд

Златан Ибрагимович / Фото: Instagram

На выходных Златан Ибрагимович помог "Лос-Анджелес Гэлекси" вырвать ничью в дерби против "Лос-Анджелеса". 37-летний форвард оформил дубль в ворота принципиального соперника. Это уже третий дубль Ибры подряд. Его голы помогли команде добыть ничью - 3:3.

Статистика шведа поражает. Ибрагимович забил 22 гола в 22 матчах американского чемпионата, занимая второе место в списке бомбардиров турнира. Лидирует по этому показателю Карлос Вела, который забил 27 голов в футболке "Лос-Анджелеса". К слову, именно гол мексиканца позволил его команде вырвать ничью у "Гэлекси".

Напомним, что недавно Златан Ибрагимович был наказан штрафом за симуляцию. Шведский форвард "рисовал" пенальти в одном из поединков. Для Ибрагимовича это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в своем Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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