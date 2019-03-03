Златан Ибрагимович принес своей команде победу в стартовом матче нового сезона MLS
Гол Ибрагимовича помог "Гэлакси" обыграть "Чикаго Файр" на старте сезона-2019
"Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Чикаго Файр" (2:1) в стартовом матче регулярного чемпионата MLS. Победный мяч на 80-й минуте провел Златан Ибрагимович. Еще один мяч в активе Дэниэла Стерса. У "Чикаго" отличился Си-Джей Сапонг.
Отметим, что в декабре стало известно, что Златан Ибрагимович будет получать рекордную зарплату в американском футболе. Зарплата 37-летнего нападающего увеличилась более чем в четыре раза. По новому контракту с клубом Златан заработает от 7 до 7,5 миллиона долларов. На данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги считается бразильский полузащитник Кака, который в сезоне-2017 заработал в "Орландо Сити" 7,17 миллиона долларов.
Видео победного гола Златана Ибрагимовича:
Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте 2018 года из "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне он провел 27 матчей в чемпионате MLS, стал автором 22 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.
Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович забил невероятный гол в США, он стал для него 500-м в карьере: шведский нападающий взорвал интернет невероятным взятием ворот.
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