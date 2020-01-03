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Златан Ибрагимович забил в первом же матче за "Милан", а его команда выиграла 9:0

3 января, 21:34

Знаменитый шведский футболист вернулся в Италию и уже забивает, правда, пока только в товарищеской игре

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Златан Ибрагимович, который на днях вернулся в "Милан" и только вчера был официально представлен в качестве игрока "россонери", уже отметился забитым голом! "Милан" в товарищеском матче разгромил клуб "Роденс" со счетом 9:0. Один из мячей в составе победителей забил шведский нападающий. 38-летний форвард отыграл во встрече первый тайм.

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В составе "Милана" забивали также Давиде Калабрия (дубль), Хакан Чалханоглу, Лукас Пакета, Кшиштоф Пентек (дубль), Рафаэл Леау и Самуэль Кастильехо.

Последним клубом Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-черными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.

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"В 38 лет я получаю больше предложений чем в 28. Когда я покидал "Милан", то делал это не по своей воле, но такова ситуация. Важно, что сегодня я здесь. Каждый год отличается от предыдущего. Физически вы меняетесь. Но с опытом вы учитесь действовать иначе. Если вы умный игрок, то знаете, что можете, а что нет. Вместо того, чтобы бежать, я могу пробить издалека. Я злее, чем раньше. Все знают, что я представляю из себя, как тренируюсь, как играю в каждом матче. Нужно усердно работать, иначе вы не достигните своего максимального потенциала. Не всем это по душе, но мне нравится. И я многого ожидаю от своих товарищей по команде", – сказал Ибрагимович.

ТОП-5 голов в исполнении Златана Ибрагимовича:

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Милан Италия товарищеский матч видео голов чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источники: Reuters , Сегодня|Спорт

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