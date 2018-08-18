Златан Ибрагимович закрыл собственный бренд одежды из-за многомиллионных убытков

Сегодня, 13:54

Шведский футболист выпускал одежду для мужчин и женщин под брендом A-Z

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

Бренд одежды нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича прекратил существование, сообщает Nettavisen со ссылкой на Dagens Industri. 36-летний швед выпускал одежду для мужчин и женщин под брендом A-Z совместно с норвежской компанией Varner Group.

Как информирует Finansavisen, убытки предприятия Varner Ibrahimovic за последние два года составили 210 миллионов норвежских крон (21,7 млн евро – прим. Sports.ru) и 164 миллиона (16,95 млн евро) – за последний год.

Ибрагимович перешел в "Гэлакси" весной 2018 года. Отказавшись от невероятного по финансовым условиям предложения из Китая, он решил продолжить карьеру в США. Зарплата шведского форварда составляет 1,5 миллиона евро в год.

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович лично позвонил и поблагодарил владельцев сезонных абонентов "Лос-Анджелес Гэлакси". Шведский футболист с начала года выступает в MLS.

Напомним, что Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.
футбол, Златан Ибрагимович

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