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Златан on fire: Ибрагимович разрывает МЛС своей крутостью

22 сентября, 11:37

Форварда не остановить

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Instagram

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Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил гол и сделал ассист в матче с "Монреаль Импэкт". Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. 

Результативные действия 37-летнего игрока помогли его команде добиться победы со счетом 2:1 в рамках регулярного чемпионата.

Всего в 26 играх нынешнего сезона в высшем дивизионе системы футбольных лиг в США и Канады (МЛС) на счету шведского нападающего 27 голов и пять голевых передач.

В гонке бомбардиров Ибрагимович занимает второе место, уступая лидерство полузащитнику "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле – 29 голов.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", - коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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видео голов Златан Ибрагимович MLS

Источник: Сегодня|Спорт

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