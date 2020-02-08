"Злая" Сиара принесла беду в Нидерланды: по всей стране отменены футбольные матчи

В воскресенье в городах, где должны были быть матчи, пройдет буря

Промес - Аякс / Фото: Reuters

В Нидерландах приняли решение отменить матчи чемпионата страны, запланированные на воскресенье, 9 февраля. Как сообщает Voetbal International, были перенесены поединки "Утрехт" – "Аякс", АЗ – "Фейеноорд", "Спарта" – "Ден Хааг" и "Эммен" – "Твенте". Причиной такого решения стала надвигающаяся на Нидерланды буря Сиара.

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Пока неизвестно, когда эти встречи будут проведены. Кроме того сообщается, что футбольные игры на аматорском уровне также были отменены по всей стране, где объявлен оранжевый код опасности. По прогнозу погоды, завтра в Нидерландах будет проливной дождь с громом и молниями, а также ветер, который может достигать скорости в 140 км/час. Температура воздуха будет колебаться от 9 до 12 градусов Цельсия.

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Также добавим, что сборная Нидерландов является соперником Украины по Евро-2020. Ранее другой лидер команды Мемфис Депай порвал крестообразные связки и рискует пропустить остаток сезона.

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