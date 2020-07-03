Злость и ярость Гаттузо после оплеухи от команды украинца: "Слишком много жаловались"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Аталанты"Руслана Малиновского со счетом 0:2 в 29-м туре чемпионата Италии был вне себя от гнева и раскритиковал подопечных за отсутствие характера.

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"Аталанта" не играла блестяще, нам забили из-за наших же ошибок. Футболисты слишком много разговаривали, я в ярости. Игра была у нас в руках, а мы сами забили себе первый гол. Учитывая, какие у нас футболисты, мы должны были играть намного лучше. Конечно, ошибаться можно. Но после ошибок игроки команды стали тратить энергию на споры с арбитром. Футболисты "Наполи" слишком много жаловались, мне не понравилось их отношение", – цитирует Football Italia.

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

"Аталанта" после 29 тура набрала 60 очков и утвердилась на четвертом месте с приличным отрывом от "Ромы", у которой 48 пунктов, а неаполитанцы остались шестыми с 43 баллами. В Лиге чемпионов "Наполи" сражается за путевку в 1/4 финала с "Барселоной".

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Смотрите, как уступила "Аталанте" команда Гаттузо

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