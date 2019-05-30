Злой гений "Динамо" стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

Французский футболист три гола из 11-ти забил в ворота украинской команды

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы со счетом 4:1. Одним из голов в составе "синих" отличился французский форвард Оливье Жиру. Таким образом, 32-летний игрок в 11-й раз поразил ворота соперника в рамках этого турнира и стал лучшим бомбардиром по итогам минувшего сезона. Он провел 14 матчей.

Как отмечает OptaJoe, Жиру стал первым игроком, добившимся подобного результата в крупном европейском соревновании за английский клуб со времен Кубка УЕФА сезона-2004/05, когда 11 мячей забил нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер.

Вторую и третью позицию поделили Лука Йович из "Айнтрахта" и Виссам Бен Йеддер из "Севильи". У обоих по 10 голов.

Отметим, что три мяча из 11-ти француз забил в ворота киевского "Динамо" – случилось это в ответном матче 1/8 финала в Киеве.

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".

Также мы сообщали, что болельщики шокированы ужасными условиями жилья в Баку. Фанат из Лондона разместил фото ванной комнаты в съемной квартире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Злой гений "Динамо" стал лучшим бомбардиром Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"