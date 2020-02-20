Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

"Знаем, что еще ничего не решено": игрок "Шахтера" оценил поединок с "Бенфикой"

20 февраля, 22:37

Алан Патрик поделился мнением о матче Лиги Европы

Полузащитник донецкого "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал поединок Лиги Европы с португальской "Бенфикой". У нас был онлайн матча "Шахтер" – "Бенфика" с яркими моментами матча.

"Это важная победа. Знаем, что еще ничего не решено. Нас ждет ответная встреча, но у нас есть определенное преимущество. Хорошо подготовимся ко второй части нашей встречи и постараемся добиться цели – пройти дальше. Очень счастлив от того, как мы провели матч. Думаю, будем готовы, чтобы показать хорошую игру и в Лиссабоне. Надеемся на это", – отметил игрок.

Читайте также: "Шахтер" – "Бенфика": видео голов Лиги Европы и самые интересные моменты матча в Харькове

"Хорошо изучили соперника, его сильные и более хрупкие стороны. Наша команда смогла хорошо противостоять сопернику как в атаке, так и в защите. Не позволили им проявить свои сильные стороны", – рассказал Патрик.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" победит, Мораес забьет – прогноз букмекеров на матч против "Бенфики" в Лиге Европы. Тем не менее, аналитики считают, что у "Бенфики" больше шансов выйти в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния.

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика Алан Патрик

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...