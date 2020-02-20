"Знаем, что еще ничего не решено": игрок "Шахтера" оценил поединок с "Бенфикой"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал поединок Лиги Европы с португальской "Бенфикой". У нас был онлайн матча "Шахтер" – "Бенфика" с яркими моментами матча.

"Это важная победа. Знаем, что еще ничего не решено. Нас ждет ответная встреча, но у нас есть определенное преимущество. Хорошо подготовимся ко второй части нашей встречи и постараемся добиться цели – пройти дальше. Очень счастлив от того, как мы провели матч. Думаю, будем готовы, чтобы показать хорошую игру и в Лиссабоне. Надеемся на это", – отметил игрок.

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"Хорошо изучили соперника, его сильные и более хрупкие стороны. Наша команда смогла хорошо противостоять сопернику как в атаке, так и в защите. Не позволили им проявить свои сильные стороны", – рассказал Патрик.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" победит, Мораес забьет – прогноз букмекеров на матч против "Бенфики" в Лиге Европы. Тем не менее, аналитики считают, что у "Бенфики" больше шансов выйти в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния.

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