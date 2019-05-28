Знает, как сделать "Динамо" чемпионом: Рауль Рианчо готовится к встрече с Игорем Суркисом

Испанец отрицает переговоры о замене Хацкевича, но при этом намекает, что не испугается должности

Рауль Рианчо. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший партнер Сергея Реброва в тренерском штабе киевского "Динамо" Рауль Рианчо прибыл в Киев. По словам испанца, он намерен провести встречу с президентом столичного клуба Игорем Суркисом. Напомним, в "Динамо" до сих пор не решили, будут ли продлевать контракт с Александром Хацкевичем. Таким образом Рианчо, в тандеме с Ребровым дважды приводивший "бело-синих" к "золоту" УПЛ, расценивается как один из кандидатов в сменщики белоруса.

"Я хочу увидеть Игоря Суркиса, – заявил Рауль Рианчо. – Но это не связано с переговорами с моим бывшим клубом. Это вопрос воспитания. Мне бы очень хотелось поздороваться и пообщаться. Эта встреча – только личное общение. На самом деле я приехал в Киев решить вопросы с продлением российской визы, чтобы можно было продолжать работать в России".

Тем не менее Рауль Рианчо заочно намекнул Игорю Суркису, что знает, как сделать "Динамо" чемпионом. "У команды очень большой потенциал молодых игроков, – говорит Рианчо. – Но не хватает опытных исполнителей. Нужно купить троих футболистов, которые смогут конкурировать. Это защитник, центральный нападающий и фланговый полузащитник. И все. Тогда "Динамо" сможет выиграть чемпионат. Знаете, в Испании есть много дешевых, но опытных игроков. Молодая команда "Динамо" как раз нуждается в опыте. Подойдут футболисты 27-28 лет. Они помогут выстрелить молодежи".

Как сообщалось ранее, в "Динамо" может перейти камерунец, не подошедший "Барселоне". Потенциальный новичок киевлян был удален за отмашку в недавней игре чемпионата с "Шахтером".

Также сообщалось, что матч "Динамо" с "Шахтером" за Суперкубок 21 июля повис в воздухе. В этот же день в Украине пройдут парламентские выборы. Сейчас решается, смогут ли правоохранительные органы гарантировать безопасность одновременно и на матче, и на выборах.

Напомним, в 31-м туре УПЛ "Динамо" минимально обыграло "Львов":

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