Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Знает, как сделать "Динамо" чемпионом: Рауль Рианчо готовится к встрече с Игорем Суркисом

28 мая, 21:21

Испанец отрицает переговоры о замене Хацкевича, но при этом намекает, что не испугается должности

Рауль Рианчо
Рауль Рианчо. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший партнер Сергея Реброва в тренерском штабе киевского "Динамо" Рауль Рианчо прибыл в Киев. По словам испанца, он намерен провести встречу с президентом столичного клуба Игорем Суркисом. Напомним, в "Динамо" до сих пор не решили, будут ли продлевать контракт с Александром Хацкевичем. Таким образом Рианчо, в тандеме с Ребровым дважды приводивший "бело-синих" к "золоту" УПЛ, расценивается как один из кандидатов в сменщики белоруса.

"Я хочу увидеть Игоря Суркиса, – заявил Рауль Рианчо. – Но это не связано с переговорами с моим бывшим клубом. Это вопрос воспитания. Мне бы очень хотелось поздороваться и пообщаться. Эта встреча – только личное общение. На самом деле я приехал в Киев решить вопросы с продлением российской визы, чтобы можно было продолжать работать в России".

Тем не менее Рауль Рианчо заочно намекнул Игорю Суркису, что знает, как сделать "Динамо" чемпионом. "У команды очень большой потенциал молодых игроков, – говорит Рианчо. – Но не хватает опытных исполнителей. Нужно купить троих футболистов, которые смогут конкурировать. Это защитник, центральный нападающий и фланговый полузащитник. И все. Тогда "Динамо" сможет выиграть чемпионат. Знаете, в Испании есть много дешевых, но опытных игроков. Молодая команда "Динамо" как раз нуждается в опыте. Подойдут футболисты 27-28 лет. Они помогут выстрелить молодежи".

Как сообщалось ранее, в "Динамо" может перейти камерунец, не подошедший "Барселоне". Потенциальный новичок киевлян был удален за отмашку в недавней игре чемпионата с "Шахтером".

Также сообщалось, что матч "Динамо" с "Шахтером" за Суперкубок 21 июля повис в воздухе. В этот же день в Украине пройдут парламентские выборы. Сейчас решается, смогут ли правоохранительные органы гарантировать безопасность одновременно и на матче, и на выборах.

Напомним, в 31-м туре УПЛ "Динамо" минимально обыграло "Львов":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Игорь Суркис, Рауль Рианчо

Вы сейчас просматриваете новость " Знает, как сделать "Динамо" чемпионом: Рауль Рианчо готовится к встрече с Игорем Суркисом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как "Динамо" пробиться в Лигу чемпионов: названы потенциальные соперники

Вчера, 14:17

Киевляне стартуют с третьего квалификационного раунда и будут сеяными

От Дентиньо до Богданова: топ-5 голов 31-го тура чемпионата Украины

Вчера, 18:47

В шести матчах команды забили 21 гол и не реализовали один пенальти

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Ани Лорак заподозрили в беременности (фото)

Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:49

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

26 мая, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

26 мая, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

"Динамо" одержало волевую победу над "Львовом" в УПЛ

26 мая, 19:01

Киевляне спаслись в концовке встречи после двух голевых навесов Де Пены

Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

26 мая, 05:50

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь