Знаменитая фигуристка: "За карьеру падала меньше раз, чем Неймар за 90 минут"

Сегодня, 14:58

Елизавета Туктамышева поделилась мнением о матче "ПСЖ" – "Ливерпуль"

Неймар на газоне. Фото AFP
Неймар на газоне. Фото AFP

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от игры бразильского нападающего Неймара в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Ливерпуль". Мы вели онлайн-трансляцию поединка "Пари Сен-Жермен" – "Ливерпуль".

"Только что посмотрела игру "ПСЖ" – "Ливеруль". За карьеру я падала меньше раз, чем Неймар за 90 минут", – написала Туктамышева в соцсетях.

Матч в Париже завершился в пользу  "ПСЖ" – 2:1. Эта победа вывела "Пари Сен-Жермен" на второе место в группе. И если французский клуб в последнем туре обыграет в гостях "Црвену Звезду", то гарантированно выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. А "Ливерпуль" поборется за вторую путевку с "Наполи".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Кстати, французы уже заявили, что ждут решения УЕФА по поводу того, где состоится поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины.

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Лига чемпионов, Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Неймар, Елизавета Туктамышева

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Источник:

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