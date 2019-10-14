Знаменитому футболисту-алкоголику выдвинули обвинения в сексуальном домогательстве годичной давности

Пол Гаскойн недавно принял участие в матче легенд / Фото: Getty Images

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian. В настоящее время проходит заседание суда по поводу инцидента, произошедшего в поезде 20 августа 2018 года.

По заявлению прокурора, Гаскойн в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к одинокой девушке, пытался с ней познакомиться, а затем насильно поцеловал в губы.

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Сам Гаскойн на полицейском допросе на следующий день заявил: "Я поцеловал ее, чтобы успокоить, потому что мне стало ее жаль". Футболист утверждал, что ее до этого якобы оскорбили по поводу ее лишнего веса.

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Гаскойн в бытность футболистом защищал цвета таких клубов, как "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Лацио", "Рейнджерс" и ряда других. Карьеру он завершил в 2004 году. Еще в бытность футболистом он испытывал проблемы с алкоголем.

Ранее Гаскойн, у которого имеются проблемы с алкоголем, был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка, а также подвергся штрафу за преследование бывшей подруги. В июне 2016 года экс-футболист был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне.

Ранее экс-футболист Пол Гаскойн забил красивый гол в благотворительном матче. Легендарный английский футболист пробросил мяч вратарю между ног.

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