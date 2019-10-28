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Знаменитый английский тренер угодил в больницу: у него в ухе застрял наушник

28 октября, 21:25

Экс-тренер "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" попал в курьезную ситуацию во время участия в спортивном шоу

Гарри Реднапп

Гарри Реднапп / Фото: Getty Images

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Бывшего главного тренера "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" Гарри Реднаппа забрали в больницу, чтобы извлечь застрявший фрагмент гарнитуры. Реднапп выступал в качестве эксперта на канале BT Sport перед матчем чемпионата Англии между "шпорами" и "Брайтоном". После выступления британского специалиста съемочная группа не смогла извлечь из его уха наушник, после чего 72-летнего британца забрали в больницу.

"Я пришел, они дали мне наушник, и потом я его вынул, но кусок отломился и застрял в ухе. В итоге я оказался в госпитале, потому что те, кто пытался достать его, только загоняли глубже внутрь. В любом случае, потом его достали", – рассказал Реднапп.

В прошлом году, когда Реднапп участвовал в реалити-шоу I’m A Celebrity, в его ухе застрял сверчок, которого впоследствии извлек врач.

Почему ходить в наушниках на улице небезопасно:

Последним клубом в тренерской карьере Реднаппа в 2017 году стал "Бирмингем", после чего специалист объявил о завершении карьеры.

Ранее мы писали про курьезный эпизод в чемпионате Германии: футболист заработал пенальти с лавки запасных. Неудачником эпизода оказался футболист, не принимавший участия в матче.

А в Японии забили два гола за две минуты со своей половины поля. Невероятные удары удались игрокам "Монтедио Ямагата" в матче против "Эхиме".

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тренер наушники Гарри Реднапп

Источник: Sportbox

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