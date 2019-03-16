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Знаменитый бразилец разорвал контракт с клубом из Китая и снова попытаться вернуться в Европу

Сегодня, 15:01

Пато намерен продолжить карьеру в Италии

Алешандре Пато. Фото: chinaquanjianfc.com
Алешандре Пато. Фото: chinaquanjianfc.com.
Знаменитый бразилец разорвал контракт с клубом из Китая и снова попытаться вернуться в Европу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cf2/e92/5c8cf2e92d384.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cf2/e92/5c8cf2e92d384.jpeg Футбол Пато намерен продолжить карьеру в Италии

Бразильский нападающий Алешандре Пато разорвал контракт с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступал с 2017 года. Как сообщает Football Italia, 29-летний футболист ранее заявил в социальной сети, что не чувствует себя счастливым, после чего стороны договорились о расторжении соглашения. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры форварда является итальянская Серия А, где он ранее защищал цвета "Милана".

В прошедшем сезоне Пато принял участие в 23 матчах китайской Суперлиги, в которых записал на свой счёт 15 голов и 3 результативные передачи. "Тяньцзинь Цюаньцзянь" финишировал на девятой строчке в турнирной таблице первенства.

Ранее бразилец выступал за "Интернасьонал", "Милан", "Коринтианс", "Сан-Паулу", "Челси" и "Вильярреал".

Ранее мы писали, что итальянец, вымазавший лицо Жуниора Мораеса тортом, возглавил сборную Китая. Фабио Каннаваро сменил на тренерском мостике китайцев своего земляка Марчелло Липпи.

Напомним, что не так давно Марек Гамшик стал игроком китайского "Далянь Ифань". Словацкий футболист будет зарабатывать по 9 млн евро за сезон в течение трех лет.

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Тег Алешандре Пато, чемпионат Китая, Тяньцзинь Тэда

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