Знаменитый бразилец Роналдо стал президентом клуба из чемпионата Испании

Сегодня, 14:25

"Зубастик" заплатил за приобретние клуба около 30 миллионов евро

Роналдо. Фото twitter
Роналдо. Фото twitter

Испанский клуб "Вальядолид" представил бывшего игрока сборной Бразилии Роналдо в качестве нового мажоритарного владельца клуба и президента. Ранее сообщалось, что бразилец заплатит за приобретение "Вальядолида" около 30 миллионов евро, а действующий президент клуба Карлос Суарес сохранит должность генерального директора.

"Я прошел через много этапов в футболе, прежде чем занять этот пост. У нас есть все возможности для достижения наших целей. Мы не хотим стоять на месте, мы хотим расти, насколько это позволяют наши иллюзии и мечты", – приводит слова Роналдо Twitter клуба.

По итогам прошлого сезона "Вальядолид" завоевал путевку в элитный дивизион Испании. Правда, после трех туров в Примере команда идет без побед, занимая 16-е место в турнирной таблице. В рамках игровой карьеры Роналдо выступал в Испании за "Барселону" и "Реал".

Интересно, что "зубастик" до сих пор является кумиром для футболистов. Так, уругвайский футболист сделал себе тату с изображением РоналдоАбель Эрнандес – победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая.
футбол, чемпионат Испании, Роналдо, Вальядолид

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Sportbox

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