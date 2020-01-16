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Знаменитый форвард сборной Украины просится на роботу в Россию

16 января, 19:05

Еще одна звезда украинского футбола может перебраться в Россию

Андрей Воронин. Фото: fcdynamo.ru

Андрей Воронин. Фото: fcdynamo.ru

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Бывший нападающий сборной России Андрей Воронин не против поработать в России. Экс-футболист признался, что может вернуться в свой бывший клуб московское "Динамо". Летом Воронин отказался войти в тренерский штаб "Динамо", а сейчас ему интересна должность спортивного директора.

"Летом меня очень сильно хотел в своем штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь "бело-голубым".

Сейчас не идет разговор о том, чтобы я работал в "Динамо" в качестве тренера. Последний раз когда летал в Москву, Хохлова уже не было в команде. Встречался с руководством "бело-голубых", разговаривали на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Посмотрим, к чему это приведет. Есть различные варианты.

Что касается того, что "Динамо" ищет спортивного директора, то мне было бы интересно поработать в этом направлении, но я не буду рассказывать вам, о чем конкретно мы разговариваем с клубом. Да, они ищут опытного спортивного директора, который помог бы "Динамо" выйти на новый уровень. Но я в данной сфере не работал никогда – ну, кроме тренировок любительского клуба. Это интересная должность, так как задачи стоят очень амбициозные", – признался Воронин.

Ранее мы писали, что экс-нападающий сборной Украины поддержал российских преступников. Андрей Воронин записал видео для Кокорина и Мамаева.

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футбол чемпионат России Андрей Воронин Динамо Москва

Источник: news.ru

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