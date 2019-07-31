Патрис Эвра / Фото: AFP

Знаменитый французский футболист четыре месяца играл с куском курицы в бутсе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B0 2019-07-31T17:23:00+03:00 Футбол Эвра пришлось выходить на поле, несмотря на травму ноги

Завершивший недавно карьеру французский футболист Патрис Эвра признался, что его перехода в "Манчестер Юнайтед", где он и сделал себе карьеру, могло и не случиться. Но на выручку футболисту пришла курица. Это случилось во время выступления за "Монако", когда футболист вернулся из расположения молодежной сборной Франции с травмой.

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"Соперник наступил на мою стопу и сильно ее повредил. В госпитале я сказал главному тренеру "Монако" Дидье Дешаму: "Мне слишком больно. Я не могу играть. Я даже не могу ходить!"

Однако команда нуждалась во мне, и доктора пробовали все, чтобы унять мою боль. Ничего не работало. Тогда один из работников клуба сказал мне: "Почему ты просто не последуешь старой школе?"

Каждый воскликнул: "Что ты имеешь ввиду?" Он объяснил: "Просто подложи кусочек курицы в бутсу".

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Это звучало безумно, но я открытая личность. Поэтому я отправился к своему местному мяснику. Мясник сказал: "Чего ты хочешь?" Я ответил: "Кусочек курицы, но очень тонкий". Он сказал: "Тонкий? Насколько?" Я ответил: "Я собираюсь поместить его в свою бутсу".

Он лишь засмеялся, но я вернулся домой с курицей. Затем я заказал новые бутсы: одну размера 42.5, другую размера 44. Я попробовал пасовать мяч. Ощущение было нормальным. Больно, но терпимо.

Поэтому все закончилось тем, что я играл с курицей в бутсе на протяжении четырех месяцев. Я не тренировался с ней – моя мама никогда бы не простила мне порчу еды – но перед каждым матчем я навещал своего мясника, который говорил: "Доброе утро, Патрис. Тебе как обычно?"

"Курица позволила мне играть так хорошо, что в январе 2006 я перешел в "Манчестер Юнайтед", – рассказал Эвра The Players' Tribune.

Ранее мы писали, что Эвра переоделся в девушку и станцевал со шваброй. Вирусное видео с французским футболистом сразу же стало популярным в Instagram.

За свою карьеру француз успел поиграть во многих клубах, среди которых "Ницца", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель", "Вест Хэм". Игрок провел 733 матча на клубном уровне и 81 поединок в составе национальной сборной.

За это время Эвра забил 17 голов, завоевал пять титулов в АПЛ, дважды выигрывал в чемпионате Италии. Также на его счету победы в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Италии.

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