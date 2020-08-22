Знаменитый футболист Андрей Воронин удивил фотографией своего рослого сына

Бывший футболист сборной Украины и "Ливерпуля" Андрей Воронин, которому нынешним летом исполнился 41 год, удивил своих подписчиков в Instagram свежим фото. Знаменитый нападающий показал прогулку по нидерландскому Маастрихту в компании своей жены Юлии, а также двух сыновей – 5-летнего Даниэля и 12-летнего Андрея. Внимание фолловеров футболиста привлек рост его старшего сына.
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12-летний Андрей Воронин-младший по росту уже практически догнал своих довольно высоких родителей.
"Сын почти в рост с мамой", – отмечают подписчики известного спортсмена
Отметим, что Андрей и Юлия Воронины воспитывают троих детей. Помимо сыновей, это еще дочка София 2008 года рождения. Кроме того, у Андрея еще есть старшая дочь Маша от первого брака.
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Напомним, что недавно Виталий Кличко похвастался, что его младший сын Максим уже выше Владимира. "Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом", – подписал снимок мэр Киева.
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