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Знаменитый футболист Андрей Воронин удивил фотографией своего рослого сына

22 августа, 22:11

Олег Люлька Олег Люлька

Старший сын бывшего форварда сборной Украины уже практически "догнал" своих родителей

Бывший футболист сборной Украины и "Ливерпуля" Андрей Воронин, которому нынешним летом исполнился 41 год, удивил своих подписчиков в Instagram свежим фото. Знаменитый нападающий показал прогулку по нидерландскому Маастрихту в компании своей жены Юлии, а также двух сыновей – 5-летнего Даниэля и 12-летнего Андрея. Внимание фолловеров футболиста привлек рост его старшего сына.

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12-летний Андрей Воронин-младший по росту уже практически догнал своих довольно высоких родителей.

"Сын почти в рост с мамой", – отмечают подписчики известного спортсмена

INSTAGRAM

Отметим, что Андрей и Юлия Воронины воспитывают троих детей. Помимо сыновей, это еще дочка София 2008 года рождения. Кроме того, у Андрея еще есть старшая дочь Маша от первого брака.

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Напомним, что недавно Виталий Кличко похвастался, что его младший сын Максим уже выше Владимира. "Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом", – подписал снимок мэр Киева.

Отцы и дети: до какого возраста можно жить с родителями

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Источник: Сегодня|Спорт

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