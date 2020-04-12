Знаменитый футболист "Барселоны" и "Ювентуса" на католическую Пасху снял смешной ролик

Сегодня, 12 апреля, в мире празднуется католическая Пасха. По этому случаю звездный бразильский футболист Дани Алвес решил порадовать публику юмористическим роликом в соцсетях. Не так давно Дани Алвеса во время матча покусали пчелы.

Ныне 36-летний защитник снял видео, на котором изображал роль курицы, а затем выложил его в TikTok. При этом Алвес очень старался и наконец-то "снес" яйцо – огромное, красного цвета.

Дани Алвес снес яйцо

Дани Алвес в Европе выступал за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и "ПСЖ" и считается самым титулованным футболистом в мире. Шесть раз становился чемпионом Испании, по четыре раза завоевывал Кубок Испании и Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Со сборной Бразилии побеждал в Кубке конфедераций в 2009 и 2013 годах, а также в Кубке Америки в 2007 и 2019 гг. С лета прошлого года выступает на Родине за "Сан-Паулу".

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