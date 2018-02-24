Знаменитый футболист Самир Насри дисквалифицирован за переливание крови

Испанские СМИ сообщили, что Насри дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован УЕФА на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает Marca.

Как сообщается, дисциплинарная инстанция УЕФА уже приняла решение о годичном отстранении 30-летнего полузащитника, но официально о нем будет объявлено в понедельник, 26 февраля.

Насри в январе 2017 года обратился в УЕФА с просьбой предоставить ему терапевтическое исключение (TUE), но получил отказ. Как сообщали СМИ, футболист хотел задним числом получить разрешение на трансфузию, поскольку в конце 2016 года он прошел в одной из клиник Лос-Анджелеса ряд процедур по переливанию крови, которые запрещены кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). После отказа в TUE Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.

После отклонения апелляции расследование в отношении Насри было возобновлено, и теперь дисциплинарная инстанция вынесла вердикт.

Самир Насри известен по выступлениям за французский "Марсель", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", испанскую "Севилью". Последним клубом француза был турецкий "Антальяспор", который расторг с ним контракт 31 января. В активе Насри 41 матч за сборную Франции, в которых он забил 5 мячей.

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