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Знаменитый футболист установил необычное достижение: он забивает уже четыре десятилетия

8 июля, 00:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Турецкий ветеран вступил в клуб Златана Ибрагимовича

Турецкий полузащитник Эмре Белезоглу забил гол в матче чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Генчлербирлиги" (1:1). 39-летний футболист стал первым игроком, кто забивает в чемпионате Турции на протяжении четырех десятилетий. Ранее такое же достижение установил Златан Ибрагимович, но он забивал не в Турции, а по всему миру. Свой первый гол в чемпионате Швеции Ибра провел 30 октября 1999 года.

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Свой дебютный гол в чемпионате Турции 16-летний Эмре забил в конце сезона 1996/1997, когда выступал за "Галатасарай". Затем он успел поиграть за "Интер", "Ньюкасл", "Фенербахче", "Атлетико", снова вернулся в "Фенербахче", перешел в Истанбул, а в 2019 году в третий раз стал игроком "Фенербахче", сообщает championat.com.

Он четыре раза становился чемпионом Турции, выигрывал Кубок УЕФА и дважды – Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной Турции занял третье место на ЧМ-2002, а также доходил до полуфинала Евро-2008.

Напомним, что недавно капитану сборной Турции вместо микрофона подсунули щетку. Турки обещали отомстить за неуважение на поле и ответили фотожабой на исландский флаг.

Также мы писали, что полузащитник "Фенербахче" сел в тюрьму за расизм. Эмре Белезоглу проведет за решеткой 10 недель из-за расистского высказывания. Обвинение требовало для провинившегося 2 года заключения.

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Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv.

Смотрите, как сборная Турции играла с чемпионами мира французами:

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чемпионат Турции Фенербахче

Источник: Сегодня|Спорт

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